Польша примет специальный закон для безопасности болельщиков Евро-2012?

В Польше планируется принять в ближайшее время специальный закон для обеспечения безопасности граждан и болельщиков при проведении финальной части Евро-2012.

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Малгожата ВОЗНЯК.

«Закон… в ближайшие дни будет направлен для консультаций с другими министерствами”, - отметила она.

По словам М.ВОЗНЯК, на минувшей неделе состоялось заседание Совета безопасности спортивных мероприятий, участники которого обсудили возможности усиления безопасности на время Евро-2012.

По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в прошлом году в стране было зафиксировано лишь 150 инцидентов во время спортивных мероприятий. Данные полиции свидетельствуют, что количество хулиганских проявлений в 2010 году уменьшилось на 36%.