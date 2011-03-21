Польша примет специальный закон для безопасности болельщиков Евро-2012?
В прошлом году - 150 инцидентов
В Польше планируется принять в ближайшее время специальный закон для обеспечения безопасности граждан и болельщиков при проведении финальной части Евро-2012.
Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Малгожата ВОЗНЯК.
«Закон… в ближайшие дни будет направлен для консультаций с другими министерствами”, - отметила она.
По словам М.ВОЗНЯК, на минувшей неделе состоялось заседание Совета безопасности спортивных мероприятий, участники которого обсудили возможности усиления безопасности на время Евро-2012.
По данным Министерства внутренних дел и администрации Польши, в прошлом году в стране было зафиксировано лишь 150 инцидентов во время спортивных мероприятий. Данные полиции свидетельствуют, что количество хулиганских проявлений в 2010 году уменьшилось на 36%.