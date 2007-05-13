Индийские полисмены встретили выходные взрывами... смеха

Безудержными взрывами смеха встретили индийские полисмены очередные выходные, передает 5 канал. Тысячи стражей порядка северного города Джапур собрались в специальном лагере, чтобы снять напряжение после тяжелой работы.

Врачи утверждают – качественный смех уравновешивает давление, уничтожает гормоны стресса, повышает гибкость мышц и иммунитет человека. Кроме того, смех высвобождает эндорфины – натуральное обезболивающее и своеобразный гормон счастья. Индийские полисмены уже заявили – они готовы смеяться как можно чаще.

К.Д. Чаран, суперинтендант: "Нам приходится сурово общаться с людьми. Мы останавливаем их, отдаем приказы. Сплошные стрессы. Мы пришли сюда, чтобы смехом проветрить свои легкие."

Индийские стражи порядка славятся нестандртним подходом к решению своих проблем. Так, недавно для улучшения имиджа полисменов в одном из индийских штатов их вынудили носить ароматизированную униформу. Такая одежда должна была уничтожать запах пота. А на другом конце страны стражам порядка для солидности предложили носить красивые подкрученные усы. За старательность им даже назначили премии.