Медики: пострадавшие в Домодедово поступают в больницы "самотеком"

Число пострадавших при теракте в Домодедово постоянно растет, раненые поступают "самотеком", сообщил журналистам в аэропорту заведующий оперативным отделом территориального центра медицины катастроф Московской области Сергей Емельянов.

"Как будут развиваться события, мы пока не знаем, потому что пострадавшие поступают, как мы называем, самотеком не только в Москву, но и в близлежащие города Подмосковья: Видное, Жуковский, Чехов, Домодедово. Травмы у потерпевших различной степени тяжести, начиная от осколочных ранений, сотрясений, ушибов, взрывных - очень большой спектр травм", - приводит его слова РИА "Новости".

Емельянов добавил, что медикаментов и крови в настоящее время более, чем достаточно.

Он также рассказал, что "по первому сообщению о взрыве в Домодедово выехали пять машин ТЦМК, количество пострадавших было неизвестно. Из Москвы было направлено 40 бригад "скорой помощи" и ФМБА, в том числе реанимационные автомобили".