В Домодедово погибли двое граждан Великобритании

В результате взрыва в аэропорту "Домодедово" погибли двое граждан Великобритании, сообщил представитель следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Состояние раненого гражданина Италии Розарио Романо не вызывает опасений, сообщили РИА Новости в пресс-службе итальянского МИД.

В списке пострадавших при взрыве также значится 35-летняя Сузанна Фиалова из Словакии. Интернет-портал словацкой газеты SME сообщил, что посольство Словакии в РФ подтвердило информацию о ранении актрисы. Само посольство отказалось от комментариев, сославшись на закон о защите персональных данных и запрет мужа актрисы на информацию.