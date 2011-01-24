В Домодедово погибли двое граждан Великобритании

22:43, 24 января 2011
Мир
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Ранен итальянец и словацкая актриса

В результате взрыва в аэропорту "Домодедово" погибли двое граждан Великобритании, сообщил представитель следственного комитета РФ Владимир Маркин.

Состояние раненого гражданина Италии Розарио Романо не вызывает опасений, сообщили РИА Новости в пресс-службе итальянского МИД.

В списке пострадавших при взрыве также значится 35-летняя Сузанна Фиалова из Словакии. Интернет-портал словацкой газеты SME сообщил, что посольство Словакии в РФ подтвердило информацию о ранении актрисы. Само посольство отказалось от комментариев, сославшись на закон о защите персональных данных и запрет мужа актрисы на информацию.

 

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