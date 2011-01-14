Парламент заставит Назарбаева быть президентом без выборов?

Совместное заседание палат парламента Казахстана, на котором депутаты намерены преодолеть вето президента по вопросу о референдуме по продлению полномочий главы государства до 2020 года, состоится сегодня в Астане, сообщает РИА "Новости".

В конце прошлой недели в официальной прессе был опубликован указ президента, которым Назарбаев отклонил предложение парламента о вынесении на референдум идеи продлить до 2020 года полномочия действующего президента без всенародных выборов.

Однако депутаты намерены в пятницу на совместном заседании палат парламента преодолеть вето главы государства.

Инициативная группа референдума, которой необходимо было собрать не менее 200 тысяч подписей граждан, собрала... на 5 миллионов больше.

Действующий президент Казахстана 70-летний Нурсултан Назарбаев находится у власти более 20 лет. В 2012 году должны были пройти очередные выборы президента Казахстана, на которых Назарбаев планировал выдвинуть свою кандидатуру.

В Казахстане уже есть опыт проведения всенародного референдума по продлению полномочий действующего президента: в 1995 году референдум продлил полномочия Назарбаева до конца 1999 года.