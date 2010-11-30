Wikileaks: Китай хочет объединить две Кореи, США - не против

Среди документов, опубликованных на сайте Wikileaks, есть сообщение, согласно которому два высокопоставленных представителя китайских властей заявили, что хотели бы видеть Корейский полуостров объединенным. Китайцы сообщили своим южнокорейским коллегам, что не видят особой ценности в КНДР в качестве буферного государства, однако военное присутствие Соединенных Штатов на севере полуострова представляется Пекину нежелательным.

Китай традиционно считается главным союзником КНДР. Несмотря на то, что в последнее время в Пекине начались дебаты относительно корейской политики, Китай продолжает оказывать Северной Корее экономическую и дипломатическую поддержку.

Сегодня же, как сообщает Associated Press, сенатор-республиканец Джон Маккейн, подчеркивая, что не имеет в виду военное вмешательство, заявил, что пришло время изменить режим в Северной Корее. Маккейн уверен, что ключевую роль в переговорах по урегулированию ситуации на Корейском полуострове должен сыграть именно Китай. По его словам, Пекину по силам "поставить на колени экономику КНДР" и что прежде Китай недостаточно активно вмешивался в политику Пхеньяна, хотя мог играть в регионе ведущую роль.