В Боснии установили памятник мясной консерве (фото)
12:29, 07 апреля 2007Мир
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|Фото Reuters/Yahoo!
На позолоченном изображении консервной жестянки метрового размера — надпись: «Памятник международному сообществу» от «благодарных граждан Сараева».
Боснийцы обвиняют международное сообщество в том, что во время боснийской войны 1992—95 лет оно не дало им возможности для самозащиты и наложило эмбарго на снабжение оружия, а вместо этого кормило их просроченными консервами.
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