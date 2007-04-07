В Боснии установили памятник мясной консерве (фото)

В Боснии установили памятник мясной консерве как насмешку над международным сообществом, передает Радио Свобода

На позолоченном изображении консервной жестянки метрового размера — надпись: «Памятник международному сообществу» от «благодарных граждан Сараева».

Боснийцы обвиняют международное сообщество в том, что во время боснийской войны 1992—95 лет оно не дало им возможности для самозащиты и наложило эмбарго на снабжение оружия, а вместо этого кормило их просроченными консервами.