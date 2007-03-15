Халид Шейх Мохаммед признал себя виновным в терактах 11 сентября
|Халид Шейх Мохаммед. Фото Reuters/Yahoo!
"Я несу на себе всю ответственность за операцию 11 сентября от А до Я", - сказал обвиняемый.
Согласно обнародованной Пентагоном в среду стенограмме судебного слушания, Мохаммед признался в организации взрывов, финансировании и подготовке их исполнителей. В частности, делом своих рук заключенный Гуантанамо назвал планы убийства бывших президентов США Джимми Картера и Билла Клинтона, взрывов на американских АЭС и нью-йоркских мостах, терактов в посольствах США и Израиля в Азии и Австралии, а также взрыв во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке в 1993 году и неудачную попытку теракта, осуществленную "обувным террористом" Ричардом Рейдом (Richard Reid).
Как отмечает агентство, часть из содержащихся в тексте 26-страничной стенограмме заявлений Мохаммеда не подлежит разглашению. Так, из документа удалена часть ответа подсудимого на вопрос о том, были ли его показания добыты под пытками, и ответ остается неясен. Позже в стенограмме, однако, Мохаммед заявляет, что признания были сделаны им без постороннего принуждения и угроз.
Суд над 14 заключенными тюремного блока Гуантанамо, подозреваемыми в организации терактов, начался в пятницу. Слушания проходят за закрытыми дверями без присутствия журналистов. Пентагон добивается признания обвиняемых "вражескими повстанцами", что позволит передать дело на рассмотрение в военный трибунал на неопределенный срок.
Судебные заседания уже состоялись в отношении шести из 14 обвиняемых. Все они были переведены на расположенную на Кубе американскую базу в сентябре 2006 года из секретных тюрем ЦРУ.