21 жертва авиакатастрофы самолета Качиньского остается в РФ

Двадцать одна из 96-ти жертв катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского под российским Смоленском до сих пор остается в Российской федерации.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет польская Gazeta Wyborcza, называя этот факт "трагедией в трагедии".

По данным издания, среди не идентифицированных жертв авиакатастрофы 10 апреля - руководители войска польского, члены экипажа, в том числе, главный пилот, депутаты Сейма и Сената и другие члены делегации, которые неделю тому назад в России планировали принять участие в мероприятиях к 70-й годовщине трагедии в Катыни.

"Их отсутствие на сегодняшних траурных мероприятиях является особенно тяжелым для семей, которые не могут понять, то ли не нашли их тела или их не удалось идентифицировать", - написала газета.

Как сообщал УНИАН, раньше польские власти планировали во время субботних траурных мероприятий на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве выставить гробы с телами всех погибших в авиакатастрофе.

В связи с тем, что не удалось идентифицировать всех жертв, на площади размещены лишь фотографии погибших.