Кто станет судьей от Украины в Евросуде по правам человека?

Комитет по отбору судей Парламентской Ассамблеи Совета Европы, предположительно, проведет собеседование с тремя кандидатами от Украины на должность судьи Европейского суда по правам человека. Окончательное голосование должно быть через две недели, сообщает “Немецкая волна”.

Выборы нового судьи Европейского суда по правам человека от Украины должны были состояться еще в сентябре 2007 года. Но из-за украинских политических распрей и путаницы со списками кандидатов, это место остается свободным. Только на отдельные процессы назначают временного судью. Поэтому ПАСЕ даже угрожала лишить украинскую делегацию права голоса в Совете Европы.

Дело сдвинулось с мертвой точки после разъяснений самого Европейского суда о том, какой список судей от Украины является легитимным, и сейчас политик Сергей ГОЛОВАТЫЙ, адвокат Анна ЮДКОВСКАЯ и юрист Станислав ШЕВЧУК будут убеждать представителей ПАСЕ, кто из них достоен представлять интересы украинцев в суде.

Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ считает всех кандидатов от Украины сильными, однако допускает, что преимущество во время голосования может получить А.ЮДКОВСКАЯ, в частности в связи с гендерными убеждениями большинства делегатов ПАСЕ. «Учитывая политику совета Европы, что должен быть гендерный баланс, автоматически ее шансы увеличиваются только потому, что она женщина. Есть такой феномен в выборе судей Европейского суда по правам человека. Хотя все достойны – политик, правозащитница и специалист по конституционному праву. Есть возможность для выбора», - сказал Е.ЗАХАРОВ.

Он отметил, что скандал вокруг списков кандидатов очень навредил имиджу Украины как правовому государству, но в то же время этот прецедент помог выработать позицию ПАСЕ по поводу отзыва или замены списка судей. Правозащитник также отметил, что от личности судьи многое зависит в решении дел в Европейском суде. Как заметил Е.ЗАХАРОВ, если судья будет хорошим специалистом, то от этого истцы только выиграют.