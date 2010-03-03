Янукович и Лукашенко договорились встретиться

Президенты Украины и Беларуси Виктор ЯНУКОВИЧ и Александр ЛУКАШЕНКО договорились встретиться в ближайшее время для обсуждения всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси по итогам телефонного разговора глав государств.

«Главы государств договорились о проведении в ближайшее время встречи для обсуждения всего комплекса вопросов двустороннего сотрудничества. А.ЛУКАШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ также условились о том, что администрации президентов совместно с заинтересованными выработают конкретную повестку дня предстоящей встречи», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, глава украинского государства поблагодарил белорусского лидера за поддержку, а также выразил особую признательность за участие А.ЛУКАШЕНКО в торжественных мероприятиях по случаю инаугурации, проходивших в Киеве 25 февраля.

Также президенты обсудили вопросы подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Белорусский Президент поддержал инициативу своего коллеги провести парады Победы в городах-героях.

В.ЯНУКОВИЧ проинформировал главу белорусского государства об итогах визита в Брюссель, о проходивших там встречах с руководством Европейского Союза, а также предстоящем визите в Российскую Федерацию 5 марта.