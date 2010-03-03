Приехавший на Олимпиаду россиянин попросил убежища в Канаде

Россиянин, приехавший в качестве зрителя на Олимпиаду в Ванкувер, попросил убежища в Канаде, пишет выходящая в Монреале The Gazette.

Всего с прошением о присвоении статуса беженца к властям Канады обратились семеро иностранцев, прибывших на Олимпийские игры, передает Лента.ру. Известно, что кроме россиянина среди подавших прошение оказались японец и четверо венгров цыганского происхождения. Об этом газете сообщил юрист Ричард КЕРЛАНД, занимающийся иммиграционными делами в Ванкувере.

Законодательством Канады предусмотрено ограничение доступа к информации о личных данных просителей убежища, включая данные о стране их происхождения. Однако Р.КЕРЛАНД сослался на то, что гражданство просителей озвучил федеральный министр иммиграции Джейсон КЕННИ, с которым юрист 2 марта провел теледебаты.

Р.КЕРЛАНД рассказал, что пока прошения претендентов будут рассматриваться, они смогут работать в Канаде, а также получать пособие и бесплатную медицинскую помощь. Подобная процедура занимает до двух лет, добавил юрист. В случае, если прошения будут отклонены, просители смогут вернуться домой за счет канадского бюджета.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на январь 2009 года более 103 тысяч граждан России были признаны беженцами в других странах, еще более 15,7 тысячи россиян ожидали принятия решения по их прошениям об убежище.