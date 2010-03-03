Бурджанадзе улетела в Москву

Лидер оппозиционной партии "Демократическое движение - Единая Грузия", экс-спикер грузинского парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ сегодня утром вылетела из Тбилиси в Москву.

Перед отлетом в Тбилисском аэропорту Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявила журналистам, что «Россия - это в первую очередь соседняя страна, с которой нужно строить отношения", передает ИА «Новости-Грузия».

«В то время, когда вся оппозиция занимается предстоящими выборами мэра Тбилиси, а власти занимаются черным пиаром против оппозиции, я занимаюсь большой политикой", - сказала Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

При этом она не уточнила, с кем именно в Москве у нее запланированы встречи.

Накануне партия Н.БУРДЖАНАДЗЕ распространила сообщение для прессы, где говорилось, что "политический диалог с Россией является жизненно важным вопросом для восстановления единства Грузии" и визит лидера партии в российскую столицу входит в интересы Грузинского государства.

При этом в сообщении подчеркивалось, что "грузинскому обществу сегодня неизвестна реальная картина грузино-российских отношений и неизвестно, какие перспективы имеются для урегулирования отношений двух стран".

В сообщении также отмечалось, что после визита в Москву Н.БУРДЖАНАДЗЕ намерена посетить ряд стран Европы и США.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2010 года партия «Единая Россия» и оппозиционная партия «Движение за справедливую Грузию» подписали в Москве соглашение о сотрудничестве.

17 февраля Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ объявил Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ персоной нон-грата в России.

Ранее, М.СААКАШВИЛИ заявил, что руководство России отказывается от переговоров с ним из-за отсутствия демократической культуры.

«Насколько я понимаю, и российское руководство само заявляет, что оно не желает разговаривать с демократически избранным правительством Грузии. Это выбор их. Я думаю, что это свидетельствует об отсутствии демократической культуры», - сказал М.СААКАШВИЛИ.