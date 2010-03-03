Самолет упал на жилой квартал во время авиашоу в Индии

Во время авиашоу в индийском городе Хайдерабад разбился самолет пилотажной группы. Как сообщает PTI, один из самолетов, демонстрировавших фигуры высшего пилотажа, упал в жилом квартале.

По данным местной полиции, в результате погиб пилот, еще четыре человека получили ранения. Кроме того, повреждено одно из зданий.

О причинах крушения пока не сообщается.

Газета.ру