Самолет упал на жилой квартал во время авиашоу в Индии
09:42, 03 марта 2010Мир
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Во время авиашоу в индийском городе Хайдерабад разбился самолет пилотажной группы. Как сообщает PTI, один из самолетов, демонстрировавших фигуры высшего пилотажа, упал в жилом квартале.
По данным местной полиции, в результате погиб пилот, еще четыре человека получили ранения. Кроме того, повреждено одно из зданий.
О причинах крушения пока не сообщается.
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