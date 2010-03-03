НАТО проведет учения над Прибалтикой

НАТО проведет в марте 2010 г. патрульные учения в небе над Прибалтикой. Как сообщил официальный представитель штаба Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО в немецком г.Рамштайне, тренировочная миссия пройдет 17-20 марта с.г. в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, передает РосБизнесКонсалтинг.

По словам подполковника Томаса Диллшнайдера из штаба ВВС НАТО, в учебных полетах над странами Балтии примут участие французские самолеты Mirage 2000, истребители F-16 польских ВВС и авиазаправщики США.