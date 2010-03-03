НАТО проведет учения над Прибалтикой
01:20, 03 марта 2010Мир
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С участием французских и польских летчиков
НАТО проведет в марте 2010 г. патрульные учения в небе над Прибалтикой. Как сообщил официальный представитель штаба Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО в немецком г.Рамштайне, тренировочная миссия пройдет 17-20 марта с.г. в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, передает РосБизнесКонсалтинг.
По словам подполковника Томаса Диллшнайдера из штаба ВВС НАТО, в учебных полетах над странами Балтии примут участие французские самолеты Mirage 2000, истребители F-16 польских ВВС и авиазаправщики США.
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