НАТО проведет учения над Прибалтикой

01:20, 03 марта 2010
Мир
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С участием французских и польских летчиков

НАТО проведет в марте 2010 г. патрульные учения в небе над Прибалтикой. Как сообщил официальный представитель штаба Военно-воздушных сил (ВВС) НАТО в немецком г.Рамштайне, тренировочная миссия пройдет 17-20 марта с.г. в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, передает РосБизнесКонсалтинг.

По словам подполковника Томаса Диллшнайдера из штаба ВВС НАТО, в учебных полетах над странами Балтии примут участие французские самолеты Mirage 2000, истребители F-16 польских ВВС и авиазаправщики США.

 

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