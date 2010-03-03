Граждане Украины хотят и в ЕС, и в ЕЭП (опрос)

Если бы в декабре 2009 года состоялся референдум относительно членства в ЕС, в нем приняло бы участие 61% граждан Украины. Это существенно меньше, чем заявляли о своем желании принять участие в подобном референдуме в опросе марта 2008 года (78%).

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса “Внешнеполитические ориентации населения Украины”, представленные на пресс-конференции во вторник.

Как отметила научный руководитель Фонда “Демократические инициативы”, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина БЕКЕШКИНА, это свидетельствует об определенной утрате интереса граждан Украины к вопросам внешней политики страны.

В случае, если бы референдум о членстве в ЕС состоялся в декабре 2009 года, большинство (51%) проголосовало бы “за” вступление, 27% - “против”.

И.БЕКЕШКИНА отметила, что наблюдается отрицательная динамика общественного мнения по сравнению с декабрем 2007 года (тогда за вступление в ЕС проголосовало бы 64%) и мартом 2008 года (тогда “за” было 56%), но положительная динамика по сравнению с 2005 годом (тогда “за” было 47%).

Больше поддерживают вступление в ЕС жители Западного региона (“за” вступление - 68,5%, “против” -11%) и Центра и Северо-Востока (“за” - 54%, “против” - 20,5%). Меньшей является поддержка Юга и Юго-Востока (“за” - 43%, “против” - 31%). Преимущественно не поддерживают вступление в ЕС в регионе Донбасса и Крыма (“за” - 39%, “против” - 50%).

Кроме того, большинство населения Украины (58%) поддерживают вступление Украины в Единое экономическое пространство с Россией, Беларусью и Казахстаном. Против вступления высказались 20% опрошенных. Поддержка вступления в ЕЭП существенно отличается в разных регионах Украины: в Западном регионе это вступление поддерживает только 13%, в Центре и на Северо-Востоке – 51%, в регионе Юга и Юго-Востока - 73%, а в регионе Донбасса и Крыма - 93%.

Социологический опрос проведен Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” с 12 по 26 декабря 2009 года.

Всего было опрошено 2010 респондентов по общенациональной выборке, представленной такими характеристиками, как пол, возраст, образование, тип и регион проживания. Погрешность выборки не превышает 2,3%.