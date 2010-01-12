Эштон: Россия использовала энергетику в политических целях

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, назначенная вице-президентом Еврокомиссии Кэтрин ЭШТОН считает важным признание того, что Россия использовала энергетику в политических целях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила вчера, выступая перед депутатами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

“Очень, очень важно, что мы признаем, что некоторые вопросы были политическими, а не экономическими”, - сказала она.

К.ЭШТОН отметила, что Евросоюз должен оказывать давление для обеспечения того, чтобы энергетические вопросы не использовались Россией в политических целях, как это было ранее в случае с Украиной.

Говоря об энергетической политике ЕС, она отметила необходимость диверсификации как энергетических источников, в том числе за счет развития ветровой, солнечной и ядерной энергетики, так и трубопроводов, которыми поставляются нефть и газ в страны - члены ЕС.

Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 19 ноября 2009 года назначил К.ЭШТОН на должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президента Еврокомиссии.

11 января в Европарламенте начались слушания кандидатов на должности комиссаров ЕС которые продлятся до 19 января. 26 января Европарламент планирует определиться с новым составом Комиссии.