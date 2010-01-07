Германия согласна на принятие Турции в ЕС, но на своих условиях

Германия не будет препятствовать вступлению Турции в Европейский Союз в качестве полноправного члена, но будет настаивать на проведении ею реформ, предусмотренных процессом евроинтеграции.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел ФРГ Гидо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ, передает РИА “Новости”.

Глава дипломатии ФРГ, в частности, призвал Турцию способствовать достижению прогресса в урегулировании многолетней Кипрской проблемы, а также выполнить обязательства по обеспечению религиозных свобод, соблюдению прав человека и свободы СМИ.

"Строгое следование Копенгагенским критериям (основные в переговорном процессе) является одним из важнейших в процессе интеграции", - сказал немецкий министр.

Как сообщалось, переговоры о вступлении Турции в ЕС были начаты в 2005 году. По прогнозам экспертов, стать полноправным членом Евросоюза Анкара сможет в течение 10-15 лет. Руководители ряда стран ЕС, в частности канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ и Президент Франции Николя САРКОЗИ, неоднократно выступали против приема Турции в ЕС, предлагая ей статус привилегированного партнера. В Анкаре в ответ заявляют, что не приемлют вариант привилегированного партнерства в качестве альтернативы интеграции в Евросоюз.