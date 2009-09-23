Гендиректором ЮНЕСКО впервые избрали женщину

Генеральным директором Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) избрана Ирина БОКОВА, болгарский посол во Франции и постоянный представитель Болгарии при ЮНЕСКО.

Члены исполнительного совета ЮНЕСКО определились с новым руководителем организации лишь в пятом туре, поскольку в предыдущих турах никто из кандидатов не смог набрать необходимый для победы минимум в 30 голосов.

Как передает Lenta.Ru, всего в голосовании участвовали 58 членов совета. За И.БОКОВУ проголосовал 31 член совета.

За пост генерального директора ЮНЕСКО боролись девять человек, в том числе заместитель министра иностранных дел России Александр ЯКОВЕНКО. Однако в минувшую субботу он снял свою кандидатуру. Таким образом, основными претендентами на пост были И.БОКОВА и представитель Египта Фарук ХОСНИ.

И.БОКОВА стала первой женщиной, возглавившей ЮНЕСКО, и первым на этом посту представителем стран, ранее входивших в социалистический блок.