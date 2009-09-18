WT: даже Вашингтон может быть запуган российским медведем

Решение США по ПРО в Восточной Европе стало досрочным подарком на Рождество премьеру России Владимиру Путину. Как пишет The Washington Times, Путин получил подарок, не дожидаясь Рождества, а поляки и чехи, напротив, чувствуют себя обманутыми и униженными.

Редактор издания Уэсли Прюден обращает внимание на то, что заявление Обамы прозвучало 17 сентября - в 70-летнюю годовщину вторжения советских войск в Восточную Польшу.

Решение по ПРО означает, что «даже Вашингтон может быть запуган российским медведем». «Инстинкты Обамы диктуют ему, что в любом конфликте Америка всегда сама виновата и если бы могла исправлять свои ошибки, мир жил бы в мире, гармонии и любви. Такое мировоззрение приводит к решению, что надо сделать, чтобы в мировой политике США значила не больше, чем Бразилия или Швеция, - считает Прюден.

По его мнению, Джордж Буш заявил, что увидел в глазах Владимира Путина его душу, а Барак Обама заглянул в холодные глаза Путина и узнал в нем человека, в зависимость от которого он хочет поставить Америку.

Газета.ру