В далекой Америке Янукович не забывает о России

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина и Россия должны развивать свои отношения как равноправные партнеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с докладом в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Я рассматриваю Россию значительно шире, чем просто рынок для наших товаров и поставщика энергоносителей. Я делаю это, исходя из целого комплекса факторов: исторических, культурных, семейных, а также геополитических», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

При этом премьер подчеркнул, что двусторонние украинско-российские отношения должны всесторонне развиваться во всех направлениях, но страны должны действовать при этом как равноправные партнеры, исходя из собственных национальных интересов и приоритетов, в первую очередь - экономических.