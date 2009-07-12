Велосипед - оружие в предвыборной борьбе

Кандидаты в депутаты парламента Токио, выборы в который пройдут в воскресенье, активно использовали во время предвыборной кампании тему экологии и энергосбережения, и даже пересаживались с автомобилей на велосипеды, чтобы показать свою приверженность защите природы, отмечают японские СМИ.

В Японии принято, что кандидат общается с избирателями на улицах, выступает с речами в наиболее оживленных местах города, а также ездит на автомобиле, разъясняя в громкоговорители свою предвыборную программу.

В нынешней кампании многие кандидаты, вслед за одним из победивших на выборах мэров, предпочитают в качестве транспорта использовать не автомобиль, а велосипед.

В одном токийском районе корреспондент РИА Новости видел процессию из двух велосипедистов с большими флагами. На одном флаге было написано "Сам (кандидат)", на другом - "Доверенное лицо". Велосипедисты ехали по улицам под палящим солнцем, периодически останавливаясь для того, чтобы пообщаться с избирателями.

Другой претендент на депутатский пост, выпускник садоводческого факультета, предпочел все-таки передвигаться на автомобиле, но выбрал для этого малолитражку, у которой меньше выхлоп, а на крышу ей установил плоские кадки с гибридными цветами SunPatiens, которые в пять раз больше обычных растений способны поглощать углекислый газ.

Еще один кандидат вместо автомобиля задействовал так называемые велосипеды-такси, внешне похожие на трехколесный велосипед с крышей для одного водителя и двух пассажиров.

Суббота стала последним днем избирательной кампании в парламент Токио. Судя по последним опросам, вероятность, что большинство в парламенте удастся удержать нынешней правящей партии, очень незначительна. Если победа окажется за оппозиционной Демократической партией, это может оказать серьезное влияние на выборы в парламент страны и привести ее к власти.

Парламентские выборы в Японии должны состояться не позднее 10 сентября.