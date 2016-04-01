Суд обязал президента ЮАР возместить бюджетные средства, потраченные на ремонт его виллы

Приговор прозвучал в четверг, 31 марта. Его признали виновным в нарушении конституции ЮАР, передает Deutsche Welle.

Суд указал, что Зума безосновательно пренебрег призывом омбудмена страны, которая провела несколько лет назад расследование об источниках финансирования ремонтных работ частной виллы президента и требовала вернуть часть денег.

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Деньги налогоплательщиков объемом около 250 миллионов рандов (в пересчете ныне - 14,7 миллиона евро) пошли, среди прочего, на сооружение центра для посетителей, курятника, амфитеатра и бассейна.

Строительство упомянутых объектов на своей вилле Джейкоб Зума должен частично оплатить из собственного кармана. Какую именно часть этой суммы придется вернуть президенту, решат не позднее, чем до конца мая.

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Сразу после объявления единогласного решения судей, ведущие оппозиционные политические силы выступили с требованием отставки президента.