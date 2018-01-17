Президент Франции обещает не допустить новых "джунглей" беженцев в Кале

Президент Франции Эммануэль Макрон обещает, что его страна больше не допустит создания еще одного лагеря с нелегальными мигрантами на образец самовольно сооруженного лагеря во французском городе Кале, который был известен как "Джунгли", и с которого в октябре 2016-го года были вывезены все мигранты.

"Ни в коем случае мы не допустим еще одних "Джунглей" здесь", - заявил Макрон во время своего визита в Кале, пишет Deutsche Welle.

Он также сообщил, что французское правительство намерено оказать давление на власти Великобритании с целью заставить ее прилагать больше усилий для преодоления проблемы беженцев, которые ищут возможности пересечь пролив Ла-Манш железнодорожным тоннелем Eurotunnel и попасть из французского Кале на территорию Великобритании.

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В планах Макрона - проведение переговоров с Лондоном для углубления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран с целью борьбы с нелегальной миграцией через город Кале, а также добиться выделения Великобританией больше средств на развитие города.

В то же время французский президент заверил, что Париж делает все для того, чтобы предупредить нелегальное попадание мигрантов в Великобританию. По словам Макрона, "Кале не является черным ходом в Англию".

В четверг, 18 января, состоится встреча на высшем уровне между Великобританией и Францией, на которой Макрон намерен призвать британского премьера Терезу Мэй внести изменения в соглашения Ле-Туке и начать делать больше для разделения бремени, связанного с миграцией беженцев через Кале.

Согласно соглашению, заключенному в 2003 году между Францией, Великобританией и Бельгией, и известному как соглашение Ле-Туке, пограничный контроль лиц, которые едут через Eurotunnel из Франции в Великобританию, осуществляется в городе Кале. Таким образом мигранты, которым Лондон отказывает во въезде на британскую территорию, становились головной болью Франции.

Французская полиция регулярно разгоняет стихийные лагеря мигрантов, которые приезжают в Кале в надежде попасть в Великобританию, запрыгнув и спрятавшись в грузовых контейнерах, которые направляются туда из континентальной Европы через тоннель под Ла-Маншем. Прежде всего этим маршрутом пользуются выходцы из Афганистана и стран Восточной Африки.