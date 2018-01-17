"Самая крутая обезьянка": семья мальчика из скандальной рекламы H&M переехала из-за угроз

Семья ребенка со скандальной рекламной фотографии магазина H&M вынуждена была переехать из соображений безопасности.

О том, что семья пятилетнего Лиама Манго была вынуждена переехать из дома в Стокгольме, Би-би-си рассказала его мать Терри Манго.

На прошлой неделе южноафриканские активисты, возмущенные изображением чернокожего ребенка в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях" атаковали несколько магазинов H&M.

Как говорит Манго, она по-прежнему подвергается нападкам в сети из-за своего заявления о том, что не видит расистского посыла в фотографии H&M.

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"Они считают, что я продалась. Я - позор афроамериканцев и всех чернокожих. Они считают, что я продала сына за деньги," - говорит Терри Манго.

"Я уважаю мнение других по этому вопросу. Я знаю, что расизм существует, но надпись на толстовке расистской не считаю," - добавила она.

Сам пятилетний Лиам Манго, по словам его матери, не понимает ажиотажа, который вызвала его фотография.

"Он не понимает, что происходит. Ему всего пять лет. Он еще не сталкивался [с расизмом]", - сказала Би-би-си Терри Манго.

Как сообщал УНИАН, ранее шведского ретейлера H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции одежды. На одном из фото чернокожий мальчик позирует в худи с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях".

После критики известная компания удалила рекламу. Ретейлер извинился за оскорбление. В компании пообещали, что будут работать над своей политикой, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.

На прошлой неделе южноафриканские активисты, возмущенные изображением чернокожего ребенка в толстовке с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях" атаковали несколько магазинов H&M.