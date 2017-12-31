В Австралии крутой поворот гидросамолета завершился гибелью шести человек

Шесть человек погибли в результате крушения гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии в 50 км от Сиднея. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, дайверы подняли на поверхность тела трех погибших, находившихся на глубине 13 метров, передает Би-би-си.

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По неподтвержденным сообщениям, среди погибших - 11-летний мальчик, пилот и четверо британцев.

Очевидец происшествия Майлз Батист рассказал телеканалу 9News, что гидросамолет находился приблизительно в 500 метрах от него перед тем, как рухнуть в воду.

"Он сделал крутой поворот направо, перевернулся, крылья самолета опустились в воду, а затем и весь гидросамолет ушел под воду", - рассказал Батист.

Как сообщал УНИАН, недавно во Флориде разбился легкомоторный самолет, погиб 70-летний пилот и две его дочери.