Военные установили место падения аэробуса Air France

Бразильским военным удалось установить место падения аэробуса А-330 авиакомпании Air France в Атлантическом океане.

Как сообщает «Газета.ру», на пресс-конференции начальник департамента ВВС Бразилии по контролю за воздушным пространством, бригадный генерал Рамон Боржис КАРДОЗУ заявил, что самолет упал в океан в 1,3 тыс. км от города Ресифи. Это произошло в радиусе 70 км от того места, откуда с пропавшего аэробуса в ночь на 1 июня пришел последний автоматический сигнал о возникших неполадках.