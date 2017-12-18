В Сеуле 27-летний лидер известной группы покончил с собой

В Сеуле умер вокалист южнокорейского музыкального коллектива SHINee Ким Джонхён. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщает агентство «Ёнхап».

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Певцу было 27 лет. По информации полиции, он совершил самоубийство. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление токсичными газами.

Артиста обнаружили без сознания в съемной квартире в районе Чеонгдам на юго-востоке Сеула. За полтора часа до этого сестра Кима позвонила в службу спасения, сообщив, что ее брат собирается покончить с собой. Джонхёна доставили в ближайшую больницу, где была зафиксирована его смерть.

SHINee — популярная группа в жанре K-pop. Джонхён также был участником проекта SM the Ballad, а в 2015 году начал сольную карьеру.