Российский вертолет К-27 рухнул в Балтийское море
15:13, 04 мая 2009Мир
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Отрабатывали посадку на крейсер
Вертолет Балтфлота К-27 по неизвестным пока причинам потерял управление и рухнул в море. Это произошло примерно в 10 километрах от берега. По сведениям источника, вертолет должен был отработать посадку на крейсер "Ярослав Мудрый" – он проходит сейчас ходовые испытания.
По последним сообщениям агентства ИТАР-ТАСС, все пять человек, которые были на борту вертолета, спасены.
В Минобороны РФ официально подтвердили факт падения в Балтийское море вертолета Ка-27.
"Обстоятельства и последствия происшедшего выясняются. Создана комиссия Минобороны, члены которой в ближайшее время вылетят на Балтийский флот", - сказал официальный представитель российского военного ведомства.
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