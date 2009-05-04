Российский вертолет К-27 рухнул в Балтийское море

Вертолет Балтфлота К-27 по неизвестным пока причинам потерял управление и рухнул в море. Это произошло примерно в 10 километрах от берега. По сведениям источника, вертолет должен был отработать посадку на крейсер "Ярослав Мудрый" – он проходит сейчас ходовые испытания.

По последним сообщениям агентства ИТАР-ТАСС, все пять человек, которые были на борту вертолета, спасены.

В Минобороны РФ официально подтвердили факт падения в Балтийское море вертолета Ка-27.

"Обстоятельства и последствия происшедшего выясняются. Создана комиссия Минобороны, члены которой в ближайшее время вылетят на Балтийский флот", - сказал официальный представитель российского военного ведомства.

Эхо Москвы