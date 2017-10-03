В Кремле пригрозили преследованием за призывы выйти на митинги в день рождения Путина

В Кремле предупредили, что власти будут «преследовать по закону» за призывы выйти на несанкционированные митинги 7 октября - в день рождения президента РФ Владимира Путина.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв к гражданам российского оппозиционера Алексея Навального выйти на митинг 7 октября.

«Вы знаете, что призывы на несанкционированные мероприятия и митинги, публичные призывы идут в разрез с действующим законодательством, и, безусловно, выступающие с такими призывами преследуются по закону», - отметил Песков.

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2 октября Навальный третий раз за год был отправлен под арест. Симоновский суд Москвы присудил ему 20 суток ареста за посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг в Нижнем Новгороде. Суд признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации массовых акций.

«Если раньше меня сажали за несанкционированный митинг, то сейчас меня уже за полностью легальный митинг арестовывают. Наверное, это такой подарок на путинский юбилей», - сказал Навальный, комментируя решение суда.

В октябрь он планировал провести в российских городах еще несколько акций, в частности 7 октября предполагается провести мероприятие в Санкт-Петербурге.

7 октября Путину исполняется 65 лет.