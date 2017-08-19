Резня в Сургуте: в сети показали ликвидированного мужчину, напавшего с ножом на прохожих (видео)

15:04, 19 августа 2017
Мир
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На первом видео сотрудник полиции находится над телом ликвидированного подозреваемого и передает сообщения по рации.

полиция РФ / voenpro.ru

В сети появилось два видео, на кадрах которых видны действия полицейских после нападения в Сургуте, а также тело предполагаемого нападавшего.

На первом видео сотрудник полиции находится над телом ликвидированного подозреваемого и передает сообщения по рации.

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На втором — предполагаемый преступник уже накрыт простыней, рядом с ним также работает полицейский.

Ранее стало известно, что утром 19 августа мужчина начал нападать с ножом на прохожих. Ранения получили, по последним данным, семь человек. Полиция ликвидировала подозреваемого в нападении, так как он оказал сопротивление.

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Теги: #резня в Сургуте