Резня в Сургуте: в сети показали ликвидированного мужчину, напавшего с ножом на прохожих (видео)
15:04, 19 августа 2017Мир
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На первом видео сотрудник полиции находится над телом ликвидированного подозреваемого и передает сообщения по рации.
Ранее стало известно, что утром 19 августа мужчина начал нападать с ножом на прохожих. / voenpro.ru
В сети появилось два видео, на кадрах которых видны действия полицейских после нападения в Сургуте, а также тело предполагаемого нападавшего.
На первом видео сотрудник полиции находится над телом ликвидированного подозреваемого и передает сообщения по рации.
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На втором — предполагаемый преступник уже накрыт простыней, рядом с ним также работает полицейский.
Ранее стало известно, что утром 19 августа мужчина начал нападать с ножом на прохожих. Ранения получили, по последним данным, семь человек. Полиция ликвидировала подозреваемого в нападении, так как он оказал сопротивление.
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