Евросоюз отменяет визовый режим с рядом островных республик

Европейский Союз отменяет визовый режим с рядом островных республик.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС 6 апреля в Люксембурге.

Своим решением Совет министров, в частности, разрешил подписать соглашения об отмене краткосрочных виз с Антигуа и Барбуда, Багамскими островами, Барбадосом, Маврикием, Сент-Киттс и Невис и Сейшельскими островами.

Положения соглашений, согласно решению Совета министров, могут применяться еще до их подписания. Соглашения не будут действовать для Великобритании и Ирландии.