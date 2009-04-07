Евросоюз отменяет визовый режим с рядом островных республик
11:34, 07 апреля 2009Мир
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Решение приняли вчера
Европейский Союз отменяет визовый режим с рядом островных республик.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС 6 апреля в Люксембурге.
Своим решением Совет министров, в частности, разрешил подписать соглашения об отмене краткосрочных виз с Антигуа и Барбуда, Багамскими островами, Барбадосом, Маврикием, Сент-Киттс и Невис и Сейшельскими островами.
Положения соглашений, согласно решению Совета министров, могут применяться еще до их подписания. Соглашения не будут действовать для Великобритании и Ирландии.
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