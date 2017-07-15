Напавший на туристов в Хургаде мужчина получал приказы от боевиков ИГИЛ - СМИ
18:43, 15 июля 2017Мир
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Мужчина контактировал с боевиками в интернете и именно от них получил приказ напасть на иностранцев.
Иллюстрация / REUTERS
Напавший на туристов на курорте в Хургаде в Египте вооруженный мужчина имел связи с боевиками террористической организации ИГИЛ и получал от них приказы. Об этом сообщает Bild.
"Он контактировал с боевиками в интернете и именно от них получил приказ напасть на иностранцев", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 14 июля в Хургаде в одной из местных гостиниц преступник напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка.
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