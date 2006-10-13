Назначен Генеральный секретарь ООН (фото)

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН официально утвердила Пан Ги Муна на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций, сообщает AFP.

Таким образом, 62-летний южнокорейский дипломат стал восьмым руководителем организации, объединяющей 192 страны.

В понедельник Совет Безопасности ООН официально рекомендовал утвердить министра иностранных дел и торговли Южной Кореи на должность генерального секретаря.

В ходе проведенного ранее анонимного голосования "за" главу МИД Южной Кореи высказались 14 из 15 послов стран-членов Совбеза, один воздержался.

Пан Ги Мун приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2007 года. Напомним, что в последний день 2006 года истекают полномочия Кофи Аннана, занимавшего пост генсека ООН с 1997 года.

Лента.ру