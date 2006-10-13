Джордж Буш запретил все интернет-казино

В пятницу Джордж Буш подписал закон, запрещающий американским банкам и кредитным компаниям перечислять платежи за услуги онлайн-казино.

Как сообщает AP, Конгресс США неожиданно включил соответствующий пункт в предложенный на подпись президенту законопроект об усилении мер безопасности в портах, что вызвало недовольство представителей банковского сообщества страны. В поддержку документа высказались общества борьбы с азартными играми и Национальная Футбольная Лига, а демократы подвергли его резкой критике.

Вступление запрета уже привело к прекращению деятельности крупных британских компаний, принимавших ставки на азартные игры в американском сегменте интернета. Так, Sportingbet PLC и Leisure & Gaming PLC продали все свои операции на территории США за символическую цену в один доллар, а руководство World Gaming PLC подало в отставку, оставив компанию в распоряжение администраторов.

Покинувший свой пост глава корпорации Sportingbet Эндрю Макайвер (Andrew McIver) в официальном заявлении выразил сожаление по поводу принятия меры, которую он назвал "политическим решением американского Конгресса".

За последние недели федеральные офицеры провели ряд арестов среди сотрудников офшорных компаний, управляющих сетевыми казино. Как отмечает агентство, почти все компании, предоставляющие подобные услуги американским гражданам, зарегистрированы за пределами США.

По словам сторонников принятого законопроекта, интернет-казино часто используются для отмывания денежных средств. По данным исследовательской службы Конгресса, объем американского рынка сетевых азартных игр оценивается примерно в 6 миллиардов долларов, что составляет около половины мирового игорного рынка.

Лента.ру