Я не буду подчиняться диктату Путина: Макрон заявил о необходимости добиться от РФ деэскалации на Донбассе

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон во время дебатов со своим оппонентом Марин Ле Пен заявил, что не будет подчиняться Путину, в отличие от Ле Пен, сообщает Международное радио Франции (RFI).

"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - заявил Макрон.

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Макрон также заявил, что планирует обсуждать с Москвой вопрос конфликта на востоке Украины и войны в Сирии. Кандидат на пост президента Франции подчеркнул, что необходимо добиться деэскалации на Донбассе, и Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

Как сообщал УНИАН ранее, центрист Эммануэль Макрон был более убедительным, чем ультраправая Марин Ле Пен во время ключевых теледебатов, которые состоялись в среду. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провела социологическая служба Elabe для телеканала BFM TV. Около 63 процентов людей, опрошенных социологами, признали Макрона более убедительным, чем Ле Пен.