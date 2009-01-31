Флагман Черноморского флота провел учения с итальянским эсминцем

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" и эсминец ВМС Италии "Андреа Дориа" при выходе из Мессинского пролива в Ионическом море провели в пятницу однодневные военно-морские учения, сообщил РИА Новости представитель службы информации и общественных связей ЧФ.

Накануне на борту российского крейсера были согласованы все детали предстоящего взаимодействия.

"Корабли отработали элементы совместного маневрирования, сигналопроизводство, связь, совместные действия по обнаружению надводных целей. В учениях были задействованы палубные вертолеты двух кораблей", - сказал собеседник агентства.

Утром в пятницу завершился трехдневный неофициальный визит российского крейсера в сицилийский порт Мессина, где корабль принимал участие в международных мемориальных мероприятиях в память жертв разрушительного землетрясения на Сицилии в 1908 году.