Россия хочет провести Чемпионат мира по футболу в 2018-м или 2022-м

Россия отправила заявку в Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) на проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 или 2022 годах.

Об этом сообщил гендиректор Российского футбольного союза Алексей СОРОКИН в интервью российской газете «Советский спорт» от 23 января.

«Письмо о намерениях провести Чемпионат мира в России подписали министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий МУТКО и я. В четверг мы отправили письмо в ФИФА»,- сказал А.СОРОКИН.

Как отмечает издание, подобные заявки в ФИФА уже отправили футбольные ассоциации Австралии, Англии, Катара, а также собирающиеся участвовать в тендере совместными силами Португалия с Испанией и Бельгия с Голландией.

До 16 февраля ФИФА пришлет во все эти федерации, включая РФС, форму для регистрации заявки.