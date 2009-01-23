США рады, что газовый спор между Россией и Украиной закончился

США приветствуют разрешение газового спора между Россией и Украиной. "Как мы понимаем, поставки газа европейским потребителям были возобновлены", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой государственного департамента США.

"Случившийся инцидент подчеркивает необходимость прозрачных, рыночно-ориентированных соглашений по продаже и транспортировке природного газа и важность диверсификации поставок энергоносителей. Соединенные Штаты выражают готовность поддержать усилия Европейского союза по усилению его энергетической безопасности", - цитирует заявление РосБизнесКонсалтинг.