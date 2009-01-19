Картину Путина продали за $1,1 миллиона (фото)

Петербургский благотворительный аукцион "Гоголевская азбука", на котором были проданы картины премьер-министра РФ Владимира Путина и губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, выручил 70 млн руб.

На аукционе выставлялись картины, написанные известными политиками, деятелями культуры, спорта и средств массовой информации, в ходе Петербургской рождественской ярмарки.

Картину В.Путина "Узоры" за 37 млн руб. приобрела московская галерея "Наш художник". Картина "Метель" кисти В.Матвиенко и художницы Надеждой Анфаловой ушла с молотка за 11,5 млн руб.

В 2007 года общая сумма, вырученная после благотворительного аукциона, составляла 5 млн руб. В 2008 году сбор увеличился в 4 раза и составил 20,5 млн руб. В текущем году вырученные средства планируется направить в Детскую больницу N2 Святой Марии Магдалины, на открытие специализированного кабинета диагностики онкологических заболеваний и на воссоздание собора Святой Екатерины в Царском Селе.

РБК