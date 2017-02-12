ЕС призывает КНДР прекратить испытания баллистических ракет

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних действий.

"Сегодня Корейская народно-демократическая республика (КНДР) запустила баллистическую ракету, что является еще одним нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321 принятую в ноябре 2016 года", - говорится в заявлении.

В ЕС отмечают, что неоднократное игнорирование КНДР своими международными обязательствами является провокационным и неприемлемым.

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"КНДР должна прекратить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и раз и навсегда отказаться от своей программы по созданию баллистических ракет... Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейшего усиления напряженности и восстановить реальный и содержательный диалог с международным сообществом", - отмечается в заявлении.

Сообщается также, что высокий представитель ЕС по вопросам политики безопасности Федерика Могерини в ближайшие дни обсудит с министрами иностранных дел международных партнеров дальнейшие меры реагирования.

Как сообщалось, КНДР совершила запуск ракеты, предположительно баллистической. Она, по данным из Сеула, пролетела около 500 километров и упала в Японском море, не нанеся ущерба.