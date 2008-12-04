Состоялись заседания ГУАМ+Япония, ГУАМ+Чехия, ГУАМ+США

Министры иностранных дел ГУАМ обсудили в Хельсинки вопросы политического взаимодействия государств - членов организации по обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, речь шла о деятельности организации в контексте выполнения решений Батумского саммита ГУАМ (1 июля 2008 г).

Руководители внешнеполитических ведомств, в частности, отметили необходимость сосредоточить внимание и усилия международного сообщества на урегулировании “замороженных” конфликтов в регионе ГУАМ.

Министры рассмотрели также вопросы отраслевого сотрудничества и согласовали кандидатуры стран - координаторов отраслевых рабочих групп на период 2009-2010 годов.

Кроме того, состоялись заседания ГУАМ в формате ГУАМ+Япония, ГУАМ+Чехия, ГУАМ+США.

Министры государств - членов ГУАМ, в частности, передали американской стороне предложения относительно проектов сотрудничества в сфере борьбы с незаконным обращением наркотиков, торговлей людьми и нелегальной миграцией в соответствии с Рамковой программой сотрудничества ГУАМ-США.

Обсуждался также вопрос сотрудничества в формате ГУАМ-США между пограничными ведомствами.