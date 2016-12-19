Возле исламского центра Цюриха произошла стрельба, есть раненые
23:46, 19 декабря 2016Мир
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Возле исламского центра Цюриха, что в Швейцарии, произошла стрельба, в результате которой три человека получили ранения.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Исламский центр расположен недалеко главного железнодорожного вокзала. Пресс-секретарь городской полиции официально подтвердил лишь факт стрельбы.
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Швейцарские СМИ сообщили, что подозреваемый в нападении скрылся с места происшествия. Сейчас полиция оцепила район, где произошла стрельба.
Иллюстрация / REUTERS
Как отмечает Reuters, остаются неизвестными как мотивы, так и непосредственная цель нападавшего - исламский центр или другие коммерческие здания, расположенные рядом.
Отмечается, что исламский центр использовался как мечеть, его часто посещали сомалийцы.
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