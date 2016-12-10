В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке теракта

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на местную прокуратуру.

«Его подозревают в подготовке террористического преступления», – говорится в заявлении прокуратуры.

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По сообщениям, во время обыска в квартире задержанного изъяли автомат Калашникова, четыре коробки со взрывчатыми веществами, флаг группировки «Исламское государство», несколько мобильных телефонов и 1 тысячу 600 евро наличными.

Мужчину задержали 7 декабря. 9 декабря суд продлил ему арест еще на 2 недели. Имени подозреваемого не сообщают.

Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким.