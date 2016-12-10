В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке теракта
04:43, 10 декабря 2016Мир
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Полиция Нидерландов заявляет об аресте в Роттердаме 30-летнего подозреваемого в подготовке теракта.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на местную прокуратуру.
«Его подозревают в подготовке террористического преступления», – говорится в заявлении прокуратуры.
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По сообщениям, во время обыска в квартире задержанного изъяли автомат Калашникова, четыре коробки со взрывчатыми веществами, флаг группировки «Исламское государство», несколько мобильных телефонов и 1 тысячу 600 евро наличными.
Мужчину задержали 7 декабря. 9 декабря суд продлил ему арест еще на 2 недели. Имени подозреваемого не сообщают.
Уровень террористической угрозы в Нидерландах остается высоким.
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