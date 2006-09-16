Пятеро ветеранов Второй мировой прыгнули с парашютом на месте своих боев

В субботу пятеро британских ветеранов Второй мировой войны совершили прыжки с парашютом в районе голландского города Эде (Ede) в память о проведенной в 1944 году союзниками по антигитлеровской коалиции операции "Маркет Гарден", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на голландское радио.

В начале той операции несколько десятков тысяч солдат союзных армий десантировались с воздуха. Спустя 62 года свои прыжки успешно повторили пятеро британских участников "Маркет Гарден" в возрасте от 81 до 87 лет. Они прыгали с инструктором и заранее сказали, что всю ответственность за последствия берут на себя.

Ветераны многие годы совершали памятные прыжки с парашютом в небе Нидерландов, но в 2004 году они, сославшись на возраст, сказали, что делали это в последний раз. Две недели назад руководство организации по проведению мероприятий в память о той десантной операции было удивлено намерением шестерых ветеранов почтенного возраста вновь "тряхнуть стариной".

На повторный запрос они заявили, что отказались от своего решения двухгодичной давности. Все же прыжок с парашютом на этот раз совершили лишь пять человек, поскольку шестой ветеран в последний момент вновь передумал.

Справка. Операция "Market Garden", длившаяся с 17 по 26 сентября 1944 г., была попыткой американо-английских войск обойти основную линию укреплений гитлеровской Германии на западе - "Линию Зигфрида" - и закончить войну в 1944 году. Согласно плану, 101-я и 82-я американские воздушно-десантные дивизии, 1-я английская дивизия ВДВ и польская парашютная бригада должны были высадиться вдоль 80-километрового коридора по восточной Голландии. Целью был захват мостов на реках Мозе, Вааль и Рейн (в местности Арнем). Следующим этапом двигающаяся по созданному коридору 2-я английская армия после форсирования Рейна должна была направиться на юг для овладения Рурским бассейном. Однако в Арнеме легко вооруженные английские десантники натолкнулись на две танковые дивизии СС. После нескольких дней жестокого боя из 11 тысяч человек обратно прорваться смогли 2 тысячи.

Эта отчаянно смелая, но неудавшаяся операция - до сих пор крупнейшее в истории сражение десантных войск.