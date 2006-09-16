Вике-Фрейберга согласилась возглавить весь мир

Президент Латвии Вайра ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА объявила о своей готовности баллотироваться на пост генерального секретаря ООН. Свое решение она назвала "очередным шагом на пути к женскому равноправию".

Как передает РИА «Новости», глава латвийского государства сообщила, что приняла «взвешенное и продуманное решение». «В течение 60 лет женщина ни разу не становилась генеральным секретарем ООН, и я считаю, что сейчас подходящий момент нарушить эту традицию. Самое главное, чтобы в условиях прозрачности страны-члены ООН могли выбрать лучшего кандидата на пост генсека», - отметила В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

Ранее президент Латвии уклончиво отвечала на вопрос о возможности избрания ее кандидатом в генсеки ООН. Впервые мысль о возможном избрании В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА на столь высокий пост прозвучала на страницах американских СМИ около года назад. Пресса неоднократно называла ее очень удобной для США кандидатурой.

Однако сейчас при избрании генсека ООН действует негласный географический принцип, согласно которому главой ООН должны избираться поочередно представители разных континентов.

Нынешний глава ООН Кофи АННАН - представитель Африки. Его мандат истекает 31 января.

В настоящий момент в штаб-квартире ООН идет процесс избрания генерального секретаря из числа представителей Азии.