Кто поедет бороться с противопехотными минами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом сформировал делегацию Украины на 7-ю ежегодную встречу государств–участников Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (г. Женева, Швейцарская Конфедерация, 18-22 сентября 2002 года).

Как отмечается в документе, обнародованном на официальном сайте главы государства, делегация сформирована в таком составе:

Евгений БЕРШЕДА – Постоянный представитель Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, глава делегации;

Александр МОСКВИТИН – заместитель Постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, заместитель главы делегации;

Григорий АВДЕЕВ – советник заместителя Министра обороны Украины, член делегации;

Александр БАГРИЙ – заведующий сектором Департамента сил гражданской защиты Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы, член делегации;

Александр ДОЦЕНКО – заведующий отделом Департамента внешнеполитических аспектов национальной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, член делегации.

Министру иностранных дел Украины Президент поручил утвердить указания делегации Украины на 7-ю ежегодную встречу государств-участников Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Кабинет Министров Украины должен решить вопрос относительно выделения средств в иностранной валюте для обеспечения участия в работе 7-й ежегодной встречи государств–участников Конвенции о запрещении противопехотных мин.