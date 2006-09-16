В Украину прибывает военная делегация из Израиля

Завтра в Украину с визитом прибывает многочисленная израильская военная делегация во главе с командующим авиационной базой вооруженных сил Государства Израиль бригадным генералом Иохаем БЕН-НУНОМ.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, основная цель визита израильской делегации, в состав которой вошли 186 военнослужащих-новобранцев (без оружия), заключается в посещении мест Холокоста и знакомство с еврейским сообществом Украины.

Как предусматривается программой визита, в понедельник, 18 сентября, израильские военные посетят в Киеве мемориальный комплекс “Бабий Яр”, где примут участие в церемонии возле памятника “Миноры”.

В этот же день представители израильской военной делегации почтут память воинов, погибших в Великой Отечественной войне – возложат венки и цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы.

Также иностранные гости примут участие в вечере, посвященном ветеранам Великой Отечественной войны, который состоится в Галицкой синагоге.

Визит представителей израильской военной делегации будет продолжаться до 19 сентября.