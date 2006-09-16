Папа Римский извинился перед мусульманами

Папа Римский Бенедикт XVI в субботу принес извинения мусульманскому миру, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Понтифик признал цитату, приведенную в теологической лекции, задевающей религиозные чувства мусульман, выразил уважение к их вере и надежду, что мусульмане смогут понять истинное значение его слов.

Бенедикт XVI, выступая с богословской лекцией в университете Регенсбурга в ходе пастырского визита в Германию, привел цитату из средневековой рукописи, в которой были следующие слова: "Рассматривая то, что нового принес Мухаммед, мы увидим только злое и бесчеловечное, таков его призыв к распространению веры мечом".

Речь главы католической церкви вызвала возмущение религиозных деятелей и волну протестов в мусульманских странах.

Лента.ру