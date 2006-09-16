Как убили главного контролера российских банков

В ходе опроса очевидцев, оказавшихся неподалеку от места убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова и его водителя, удалось установить, что выстрелам предшествовал короткий разговор на повышенных тонах, пишет в субботу газета "Коммерсант".

Cледователи обратили внимание, что расстрел чиновника, отвечавшего за банковский надзор по всей стране и проводившего бескомпромиссную политику, не вписывался в схему классического заказного убийства, когда преступники подбегают к жертве, расстреливают ее и быстро скрываются. Как сообщили свидетели, ссора и "какая-то толкотня" со стороны напоминали попытку ограбления.

Версию об ограблении подтверждает и найденное оружие преступников – газовый "Байкал" производства Ижевского механического завода, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и самодельный пистолет, указывает газета. Рукоятки обоих пистолетов были обмотаны пластырем, чтобы не оставалось отпечатков пальцев и чтобы оружие не развалилось во время стрельбы.

Профессиональные киллеры, тем более если они были наняты пострадавшими от действий убитого банкирами, едва ли воспользовались бы ненадежным самодельным оружием и не стали бы разговаривать со своими будущими жертвами, отмечают участники следствия.

Поэтому наиболее вероятной оперативникам представляется промежуточная версия, согласно которой стреляли не профессиональные наемные убийцы, а опытные уголовники. Такие люди готовы выполнить по заказу как убийство, так и разбой, считают в правоохранительных органах.

"Такого рода киллеров заказчики нередко используют втемную. Подряжая уголовников на убийство, заказчик выплачивает им аванс, заявляя при этом, что оставшуюся часть вознаграждения они смогут взять в портфеле или карманах своей жертвы. Ему, мол, достоверно известно, что в момент покушения у объекта будет с собой крупная сумма. Смысл такого рода схемы для заказчика даже не в экономии, а в желании направить расследование по ложному пути. Как, например, в случае с покушением на Козлова: преступление, совершенно очевидно, заказное, и в то же время присутствуют признаки ограбления. И мы будем учитывать это обстоятельство", - объяснил "Коммерсанту" один из следователей.

Напомним, покушение на 41-летнего первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова произошло вечером 13 сентября у спорткомплекса "Спартак". Водитель чиновника погиб на месте, а Козлов скончался в больнице от полученных ранений.

Лента.ру